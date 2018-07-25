РИАМО - 25 июл. Эвакуация из здания торгового центра W, расположенного в столичном районе Бирюлево Восточное, не проводилась, также там не обнаружили и признаков возгорания, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«Была заявка по адресу: Бирюлевская улица, дом 51. Подразделения прибыли, там все работает в штатном режиме. Никакого задымления и возгорания не наблюдается. Никакой эвакуации там нет», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по указанному адресу до сих пор находят сотрудники МЧС, они проверяют помещения на наличие признаков задымления.

Согласно открытым данным, по указанному адресу расположен торговый центр W.