РИАМО - 25 июл. В Одинцовском районе Подмосковья водитель автомобиля Audi сбил сотрудника полиции, по данному факту проводится проверка, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Вечером 21 июля 2018 года в Одинцовском районе на участке автодороги поселок Аникино – поселок Николина Гора водитель автомобиля Аudi совершил обгон в том месте, где этот маневр запрещен. Сотрудник ДПС, заметивший нарушение, попытался остановить водителя. Однако тот проигнорировал требование и допустил наезд на инспектора. После этого водитель остановился и находился на месте происшествия до приезда экипажа сотрудников полиции, которые его задержали.

«По данному факту следственным отделом по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области проводится доследственная проверка. Освидетельствование водителя автомобиля показало 0,24 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Проведение проверочных мероприятий продолжается. По их результатам будет принято процессуальное решение», - отмечается в сообщении.

В результате наезда сотрудник полиции получил повреждения в виде синяков, ушибов, ссадин. В настоящее время он находится в больнице.