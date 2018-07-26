РИАМО – 26 июл. Прощание с актером Александром Исаковым состоится в четверг в Москве, артист долгое время страдал серьезным воспалением легких.

Прощание с актером Александром Исаковым, который скончался в возрасте 39 лет, состоится в Москве в четверг.

Прощание и отпевание состоятся в 11:30 в зале Митинского крематория.

Причиной смерти Александра Исакова могла стать врачебная ошибка, считает друг актера Роман Печерский. Артист долгое время страдал серьезным воспалением легких, а после столкнулся еще и с осложнениями заболевания.

Исаков играл в таких постановках, как «Щелкунчик и мышиный король» и «Волшебная туфелька Золушки». А также снимался в сериалах «Атлантида», «Холостяки», «Счастливы вместе» и «Дежурный ангел».