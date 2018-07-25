РИАМО - 25 июл. В муниципалитетах, расположенных на западе Подмосковья при участии штаба ликвидации несанкционированных навалов и свалок убрали порядка 600 скоплений мусора, самыми чистыми муниципалитетами стали городские округа Молодежный, Краснознаменск и Лотошино, сообщила в среду руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

Главный государственный административно-технический инспектор Московской области провела выездную пресс-конференцию в городском округе Руза. Одной из тем стала работа штаба ликвидации несанкционированных навалов и свалок на западе региона.

«Исполняя поручение главы области, в рамках работы штаба в муниципалитетах, расположенных на западе региона, по материалам административно-технических инспекторов ликвидировано более 570 скоплений отходов», – сказала Витушева.

По ее словам, в западном секторе наиболее активно ликвидация мусора ведется в городских округах Шаховская (убрано 100% всех выявленных навалов и свалок) и Красногорск (устранено 67% навалов и свалок), а также в Одинцовском районе (устранено 68% навалов и свалок).

При этом самыми чистыми муниципалитетами, по итогам работы штаба, на западе региона стали городские округа Молодежный, Краснознаменск и Лотошино, где зафиксировано наименьшее в сравнении с другими западными муниципалитетами количество выявленных свалок и навалов.

Витушева добавила, что данные полученные в ходе работы штаба, подтверждаются результатами социологического опроса, проведенного Главным управлением социальных коммуникаций Московской области по инициативе Госадмтехнадзора.

«Наиболее высоко благоустройство муниципального образования оценивают жители Краснознаменска (92% жителей удовлетворены качеством благоустройства города), Восхода (92% удовлетворены), Шаховской (85% удовлетворены) и Молодежного (84% удовлетворены)», – уточнила она.

Штаб ликвидации несанкционированных скоплений отходов создали в Подмосковье по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в начале июля. Руководитель штаба – начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева на очередном заседании штаба обозначила основные задачи по устранению мусорных скоплений в регионе. В заседании участвовали представители министерства экологии и природопользования Московской области, министерства экономики и финансов Подмосковья, комитета лесного хозяйства и региональных операторов по вывозу твердых бытовых отходов.