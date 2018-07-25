РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июл. В гимназии №20 городского округа Люберцы в 2018 году построят школьный стадион, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Глава в среду провел традиционную встречу с жителями, которая прошла в гимназии №20. Жители задали вопрос о сроках строительства стадиона в образовательном учреждении.

«Стадион гимназии №20 в этом (2018 году – ред.) году будет построен. В августе работы начнутся», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что в данный момент проходят аукционы по выбору подрядчика.