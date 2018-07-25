РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июл. В городском округе Люберцы ежедневно пресекается незаконная торговли в 10-12 точках, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Глава в среду провел традиционную встречу с жителями, которая прошла в гимназии №20. Горожане попросили главу убрать незаконную торговлю у дома 2Е на улице Южная.

«Ежедневно в городском округе Люберцы во время рейдов пресекается незаконная торговля 10-12 точек. Каждый из нарушителей платит штраф 5 тысяч рублей», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что штрафы можно выписывать несколько раз в день, если продавцы после закрытия снова возобновляют торговлю.