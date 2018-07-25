РИАМО - 25 июл. В столичном аэропорту «Шереметьево» приостановили оформление трех партий живых морских организмов из-за недействительных ветеринарных свидетельств, груз оформили после получения новых документов, говорится в сообщении управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Сотрудники управления 19 и 20 июля 2018 года в аэропорту «Шереметьево» приостановили оформление трех партий гидробионтов (морской еж живой, моллюски и крабы живые) общим весом 180 килограммов, поступивших на СВХ ООО «Москва-Карго» в сопровождении ветеринарных свидетельств формы №2 из Мурманской, Сахалинской областей и Владивостока.

«При проведении ветеринарного контроля установлено, что статус ветеринарных свидетельств, оформленных в электронном виде, значится погашенным. Грузы оформлены после оформления отправителями новых ветеринарных свидетельств», - отмечается в сообщении.