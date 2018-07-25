РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 25 июл. Здание строящейся школы №7 в подмосковном Дзержинском готово на 70%, сообщил гендиректор ООО «Хстф Фобос» Леонид Дзядевич.

В среду в лицее №6 «Парус» глава муниципалитета Виталий Панаморенко провел встречу с жителями. На ней обсудили строительство образовательного учреждения №7.

«По проекту школу должны сдать в 2024 году, но сдадим в 2020. Здание готово на 70%. Там надо сделать перекрытия третьего этажа и построить маленький четвертый этаж», – сказал Дзядевич.

Он добавил, что на объекте работают два крана. Также нужно будет провести коммуникации и сделать внутреннюю отделку.

Для образовательного учреждения построили отдельную электрическую подстанцию, школу будет питать энергией кабель в 10 тысяч вольт. Также там провели теплотрассу, осталось сделать врезку.

«В школе №7 будет реализована также безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья», – заключил Дзядевич.