РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июл. Жители городского округа Люберцы во время встречи с главой муниципалитета Владимиром Ружицким попросили восстановить работу комиссионного магазина на улице Волковская, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Глава в среду провел традиционную встречу с жителями, которая прошла в гимназии №20. На ней граждане попросили восстановить работу комиссионного магазина на улице Волковская.