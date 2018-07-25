РИАМО - 25 июл. Избирательный штаб кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина не имеет отношения к созданию и распространению в социальных сетях видеороликов, в которых с использованием нецензурной лексики призывают горожан идти на выборы, сообщил РИАМО глава штаба Константин Ремчуков.

«В последнее время в соцсетях появились ролики, которые вызывают недоумение. Наша работа - это общение с москвичами, с их идеями, просьбами, замечаниями, а не засорение интернета вирусными видео. Заниматься подобной безвкусицей мы никогда бы не стали», - сказал Ремчуков.

Он добавил, что избирательный штаб Сергея Собянина обратится в Мосгоризбирком с просьбой разобраться в ситуации с указанными видеороликами.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября.