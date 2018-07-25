РИАМО - 25 июл. В Спиридоньевском переулке в центре Москвы ограничат движение из-за ремонта сетей, ограничения продлятся до конца сентября, их будут последовательно вводить на пяти участках, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Ограничения движения в связи с реконструкцией инженерных сетей в Спиридоньевском переулке. Участок 1: улица Спиридоновка в районе дома 17, с 18 по 30 июля круглосуточно, одна полоса частично», - отмечается в сообщении.

На участке Спиридоньевского переулка в районе дома 1/24 движение ограничат с 31 июля по 7 августа, в районе дома 3 – с 8 по 24 августа круглосуточно, на участке от дома 3 до дома 7 – с 15 по 23 сентября круглосуточно, от дома 7 до дома 9 – с 24 сентября по 1 октября круглосуточно. Ограничения коснутся одной полосы.