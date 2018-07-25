РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 25 июл. В строящейся школе №7 в Дзержинском появятся экспериментальные лаборатории, сообщил глава муниципалитета Виталий Панаморенко.

В среду в лицее №6 «Парус» Панаморенко провел встречу с жителями. На ней обсудили строительство образовательного учреждения №7.

«В школе будет 40 классов, в том числе специально оборудованные для уроков физики, химии, биологии, информатики, технологии и экспериментальные лаборатории. В данной школе 7-11 классы будут делиться на четыре направления: технологическое (физико-математическое), химико-биологическое, социально-экономическое и универсальное», – сказал Панаморенко.

Учащихся планируют обучать английскому языку в обязательном порядке. Второй иностранный язык они смогут выбрать самостоятельно – немецкий или китайский. Ученики новой школы будут углубленно изучать математику, информатику, химию, физику и биологию.

«В школе будут работать 99 педагогов», – заключил Панаморенко.