РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июл. Жители городского округа Люберцы на встрече с главой муниципалитета Владимиром Ружицким попросили установить новую детскую площадку во дворе жилого дома на улице Космонавтов, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Глава в среду провел традиционную встречу с жителями, которая прошла в гимназии №20. Жители рассказали, что во дворе дома 19 по улице Космонавтов находится старая детская площадка. По их мнению, сооружение является аварийным.

«Площадки постепенно мы заменим во всех дворах, не все сразу. Дойдет очередь и до вас», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что городской округ находится в числе лидеров по благоустройству дворов и установке детских и спортивных площадок.