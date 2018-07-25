РИАМО - 25 июл. В Щелковском районе капитально отремонтируют 83 многоквартирных дома на сумму более 555 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В этом году при проведении общестроительных работ капитального характера в многоквартирном жилом фонде Подмосковья особое внимание мы уделяем энергоэффективности применяемых технологий», - сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

По его словам, при утеплении фасадов сегодня применяются современные фасадные системы нового поколения, устанавливается оборудование для учета и регулирования потребления ресурсов в системах отопления и теплоснабжения, включая узлы управления потреблением тепловой энергии, горячей воды, а также общедомовые приборы учета потребления ресурсов.

«Все эти мероприятия позволяют жителям получать экономию при оплате жилищно-коммунальных услуг до 25%», - добавил Хромушин.

На строительно-монтажные работы в Щелковском районе по региональной программе будет выделено более 555 миллионов рублей, которые распределят на ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем, ремонт фасадов, фундаментов и замену лифтового оборудования.

Всего в Подмосковье на 2018 год запланирован ремонт более 2,8 тысячи домов, для этого выделено более 15 миллиардов рублей.

В программу капитального ремонта прошлого года в Щелковском районе было включено 56 МКД по общестроительным работам и 6 МКД по замене лифтов.