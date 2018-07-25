РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 25 июл. В подмосковном Дзержинском в 2020 году откроют первый корпус школы №7, там разместят актовый зал на 700 мест, сообщил глава муниципалитета Виталий Панаморенко.

В среду в лицее №6 «Парус» Панаморенко провел встречу с жителями. На ней обсудили строительство образовательного учреждения №7.

«В школе N7 будет актовый зал на 700 мест. В нем будут кулисы, хороший звук. Сделаем все, как в театре», – сказал Панаморенко.

Он добавил, что в образовательном учреждении будет работать театральная студия. На территории школы также оборудуют спортивные площадки с беговыми дорожками.

«Это будет лучшая школа в России», – заверил Панаморенко.