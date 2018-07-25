РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. В подмосковном Подольске на трассе М-2 «Крым» убрали несанкционированную свалку мусора, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска разместил на портале обращение, в котором сообщил об огромной куче мусора на обочине дороги М-2 «Крым». Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу уборки крупногабаритного мусора с проезжей части автомобильной дороги М-2 «Крым – Павловское – Федюково (0-1,7 километр)».

«Указанная в обращении автомобильная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по уборке автомобильной дороги М-2 «Крым – Павловское – Федюково (0-1,7 километр)» от крупногабаритного мусора выполнены, фотоматериалы прилагаются», – сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог №4 Игорь Мясоедов.

Он отметил, что также в настоящее время формируются программы по ремонту и благоустройству региональных и муниципальных дорог Московской области на 2019 год. Какие дороги будут включены в план ремонта, где необходимо установить освещение, создать парковку или ликвидировать пробку, смогут выбрать жители на портале «Добродел».