РИАМО - 25 июл. Мужчина, которого подозревают в убийстве пятилетней девочки в подмосковном Серпухове, в 2008-2009 годах проходил стажировку в милиции, но на работу в правоохранительные органы его не приняли, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Ранее тело девочки, пропавшей 22 июля с детской площадки в Серпухове, нашли вблизи железной дороги в Серпухове в спортивной сумке. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в преступлении задержан, им оказался местный житель 1990 года рождения.

«С декабря 2008 года по май 2009 года подозреваемый в убийстве пятилетней девочки в Серпухове проходил стажировку в одном из территориальных пунктов милиции отдела милиции Серпуховского района. Однако испытательный срок не прошел и на службу в органы внутренних дел принят не был», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.