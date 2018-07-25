РИАМО – 25 июл. Льготники из подмосковной Балашихи смогут перекодировать социальную карту для бесплатного проезда на пригородных поездах на станции «Железнодорожная» с 1 августа, сообщил глава городского округа Сергей Юров.

В связи с многочисленными обращениями жителей по вопросу бесплатного проезда в пригородных поездах губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин приняли решение о предоставлении с 1 августа права на бесплатный проезд в поездах пригородного железнодорожного сообщения всем пенсионерам Московского региона. Всего в Балашихе такую льготу получат более 120 человек.

«Проезд на железнодорожном транспорте для жителей Балашихи будет осуществляться по социальной карте жителя Московской области после добавления на нее транспортного приложения, дающего право на такой проезд. Перекодировать карту балашихинцы смогут с 1 августа на станции «Железнодорожная», которая находится на территории нашего города, а также на железнодорожных вокзалах Москвы», - сказал Юров.

Он добавил, что с 15 августа перекодировать социальную карту жители Балашихи смогут на всех станциях пригородного сообщения, железнодорожных вокзалах Москвы и Московской области. При отсутствии такой карты жители города могут обратиться в многофункциональные центры для ее изготовления.

«На это время жителям Балашихи будет выдаваться справка установленного образца для получения разовых безденежных билетов», - сказал Юров.

Он добавил, что такой льготой смогут воспользоваться пенсионеры, почетные доноры, дети до 18 лет и обучающиеся дети до 23 лет из многодетных семей и один из их родителей, опекун или приемный родитель, который воспитывает ребенка-сироту, родители или другие законные представители детей-инвалидов, один из родителей инвалида с детства, который сейчас получает образование до достижения им 23 лет.

Кроме того, с 1 сентября жители Балашихи старше 60 лет смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом Москвы. Такую льготу получат около 120 тысяч человек. Для перекодировки социальной карты им необходимо обратиться в управление социальной защиты населения Балашихи. Жителям города, которым исполнится 60 лет после 1 сентября, также должны обратиться в управление социальной защиты населения для перевыпуска или перекодировки социальной карты. На время ее изготовления им будет выдаваться временный единый социальный билет с правом бесплатного проезда.

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