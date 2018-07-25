РИАМО – 25 июл. Льготники из подмосковной Балашихи смогут перекодировать социальную карту для бесплатного проезда на пригородных поездах на станции «Железнодорожная» с 1 августа, сообщил глава городского округа Сергей Юров.
В связи с многочисленными обращениями жителей по вопросу бесплатного проезда в пригородных поездах губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин приняли решение о предоставлении с 1 августа права на бесплатный проезд в поездах пригородного железнодорожного сообщения всем пенсионерам Московского региона. Всего в Балашихе такую льготу получат более 120 человек.
Он добавил, что с 15 августа перекодировать социальную карту жители Балашихи смогут на всех станциях пригородного сообщения, железнодорожных вокзалах Москвы и Московской области. При отсутствии такой карты жители города могут обратиться в многофункциональные центры для ее изготовления.
«На это время жителям Балашихи будет выдаваться справка установленного образца для получения разовых безденежных билетов», - сказал Юров.
Он добавил, что такой льготой смогут воспользоваться пенсионеры, почетные доноры, дети до 18 лет и обучающиеся дети до 23 лет из многодетных семей и один из их родителей, опекун или приемный родитель, который воспитывает ребенка-сироту, родители или другие законные представители детей-инвалидов, один из родителей инвалида с детства, который сейчас получает образование до достижения им 23 лет.
Кроме того, с 1 сентября жители Балашихи старше 60 лет смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом Москвы. Такую льготу получат около 120 тысяч человек. Для перекодировки социальной карты им необходимо обратиться в управление социальной защиты населения Балашихи. Жителям города, которым исполнится 60 лет после 1 сентября, также должны обратиться в управление социальной защиты населения для перевыпуска или перекодировки социальной карты. На время ее изготовления им будет выдаваться временный единый социальный билет с правом бесплатного проезда.
Стойки для перекодировки соцкарт льготников Подмосковья установят у столичных вокзалов>>
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии