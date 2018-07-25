РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июл. Власти городского округа Люберцы по просьбе жителей планируют облагородить пруд в поселке Томилино на улице Герцена, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Глава в среду провел традиционную встречу с жителями, которая прошла в гимназии №20. В рамках мероприятия граждане попросили главу облагородить территорию пруда в поселке Томилино на улице Герцена, установить там урны и лавочки.

«Этот вопрос решить я поручу начальнику территориального управления «Томилино – Октябрьский» Игорю Дворникову. Я считаю, что необходимо найти возможности, для того чтобы облагородить любимое место отдыха жителей поселка», – сказал Ружицкий.