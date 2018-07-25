РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. В доме культуры «Металлург» в микрорайоне Подольска 8 и 22 августа все желающие смогут бесплатно поиграть в различные настольные игры, в том числе в «Монополию» и «Мафию», сообщается на сайте ДК.

«Дом культуры «Металлург» микрорайона Львовский приглашает жителей округа поиграть в настольные игры 8 и 22 августа в рамках традиционной «Игротеки». Участники смогут познакомиться с такими играми, как «Активити», «Монополия», «Мафия», «Падающая башня» и многими другими. Игры рассчитаны на детей и подростков старше шести лет», – говорится в сообщении.

Мероприятия начнутся в 14:00. Принять участие и поиграть в настольные игры смогут все желающие бесплатно по адресу: микрорайон Львовский, улица Горького, дом 5.