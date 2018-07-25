РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 25 июл. Новая школа №7 в подмосковном Дзержинском, которую откроют в 2020 году, примет 1,5 тысячи школьников, сообщил глава муниципалитета Виталий Панаморенко.

В среду в лицее №6 «Парус» Панаморенко провел встречу с жителями. На ней обсудили строительство образовательного учреждения №7.

«В школе будет два корпуса. В первом, в котором разместится старшая школа, будет тысяча мест, его построим в 2020 году. Второй корпус, в котором будет начальная школа, вместит 500 учащихся», – сказал Панаморенко.

Он добавил, что здание огородят забором, по периметру поставят камеры для безопасности школьников. В учреждение, в первую очередь, будут принимать детей из близлежащих домов на улицах Угрешской и Лесной.