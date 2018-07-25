РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июл. Жители городского округа Люберцы на встрече с главой муниципалитета Владимиром Ружицким попросили не открывать магазин по продаже спиртных напитков в доме №11 на улице Южная, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Глава в среду провел традиционную встречу с жителями, которая прошла в гимназии №20. На ней граждане рассказали, что в их одноподъездном доме работала аптека, которую закрыли. Теперь якобы в этом помещении планируют открыть магазин по продаже спиртных напитков.

«Я вас услышал, проведем проверку, что там будет открыто. Дам поручение своим заместителям выяснить данный вопрос», – сказал Ружицкий.