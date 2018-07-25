РИАМО – 25 июл. Соревнования по пятиборью спасателей поисково-спасательных формирований ГКУ МО «Мособлпожспас» пройдут в Ногинском спасательном центре МЧС России, старт соревнований - 29 июля, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Московской области.

В соревнованиях примут участие команды 29 поисково-спасательных отрядов ГКУ МО «Мособлпожспас».

«В целях проверки готовности спасателей к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, выработки новых приемов и методов ведения спасательных работ, с 29 июля по 3 августа на тренировочном полигоне Ногинского спасательного центра МЧС России пройдут соревнования по пятиборью спасателей среди поисково-спасательных формирований противопожарно-спасательной службы Московской области», - говорится в сообщении.

Спасатели продемонстрируют мастерство ведения поисково-спасательных работ в условиях природной среды, техногенных ЧС и на акватории, а также выполнят ряд нормативов по физической подготовке. Главная задача - найти пострадавших, при необходимости оказать им первую помощь, деблокировать их и передать медикам скорой помощи.

На первом этапе «Поисково-спасательные работы в условиях природной среды» спасателям предстоит ориентирование на местности по GPS-навигатору, извлечь пострадавшего из каньона при помощи альпинистского снаряжения. Оборудование и прохождение вместе с пострадавшим навесной переправы (через реку), переход реки вброд, спасение парашютиста с дерева и так далее.

На втором этапе «Поисково-спасательные работы в условиях техногенных ЧС» командам предстоит работать в пострадавшем от обрушения здании – снимать людей и животных с крыши, извлекать из колодца, деблокировать из-под бетонной плиты. Работать при утечке аварийно-химически опасных веществ, ликвидировать последствия дорожно-транспортного происшествия.

На третьем этапе «Поисково-спасательные работы на акватории» команды продемонстрируют умение управлять плавательным средством и спасать людей с поверхности и из-под воды.

Все шесть соревновательных дней участники будут жить на территории спасательного центра в автономных условиях. Умение каждой из команд оборудовать лагерь и обустроить быт в зоне условной ЧС также будет оцениваться судейской бригадой.

Открытие соревнований состоится 29 июля в 10:00. В этот же день пройдет конкурс на лучшую организацию полевого лагеря. А 30 и 31 июля, 1 и 2 августа спасатели будут работать на «природном», «техногенном» этапах и на акватории. Это самые зрелищные этапы из всех видов соревновательной программы. Начало соревнований в 8:00 ежедневно.

Третьего августа ранним утром кросс 3 километра, после чего состоится торжественное закрытие соревнований.