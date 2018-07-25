РИАМО - 25 июл. В Московской области завершился финал Кубка России по плаванию на открытой воде, в соревнованиях приняли участие 40 спортсменов, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В составе сборной команды Московской области выступали мастер спорта международного класса Анастасия Крапивина и мастер спорта Анастасия Басалдук.

«По результатам пятикилометрового заплыва у женщин лучшее время показала Анастасия Крапивина (1:07:29.91). Бронза у другой представительницы Подмосковья Анастасии Басалдук (1:07:52.13). Соревнования проходили с 23 по 25 июля в деревне Лоптово», - говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что спортсменки из Подмосковья справились с волнением и выдержали конкуренцию со стороны серьезных оппоненток.

«Золото и бронза на Кубке страны – выдающийся результат. Крапивина и Басалдук полностью оправдали наши ожидания. Верим, что им удастся добыть медали и на других крупных турнирах», - сказал Терюшков.