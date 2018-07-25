РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. В детском парке культуры и отдыха микрорайона Климовск Подольска 29 июля проведут игры и конкурсы для юных жителей в преддверии Дня дружбы, сообщается в группе развлекательного учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«В преддверии Дня дружбы в детском парке культуры и отдыха микрорайона Климовск 29 июля состоится развлекательное мероприятие для юных посетителей. В программе будет часовая анимация, игры, конкурсы и многое другое. Также все желающие смогут сделать аквагрим и блеск-тату», – говорится в сообщении.

Проходить праздничное мероприятие будет по адресу: микрорайон Климовск, улица Заводская, дом 6А. Вход на праздник будет свободным.

Международный день дружбы отмечается ежегодно 30 июля. Праздник был установлен резолюцией Генеральной Ассамблей ООН в 2011 году.