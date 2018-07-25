РИАМО - 25 июл. В Москве 14-летняя девочка получила серьезные травмы в результате падения из окна после ссоры с родителями, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Инцидент произошел минувшей ночью.

«Родители девочки рассказали, что накануне ЧП наказали дочь из-за того, что она поздно возвращается с прогулок, и не отпустили ее к друзьям. Девочка устроила скандал и ушла к себе в комнату. Через некоторое время родители услышали шум», - отмечается в материале.

Оказалось, что подросток упала из окна с высоты третьего этажа. Со сломанным позвоночником и тазом девочку доставили в реанимацию. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

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