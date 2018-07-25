РИАМО - 25 июл. Технический директор компании Qiwi в 2011 году с помощью платежных терминалов намайнил 500 тысяч биткоинов, сообщает Mash.

Об этой истории рассказал генеральный директор Qiwi Сергей Солонин.

«По рассказу Сергея Солонина, в 2011 году служба безопасности Qiwi заметила, что платежные терминалы работают на высоких мощностях даже ночью, когда нет клиентов. Начали разбираться и выяснили, что аппараты майнили биткоины (тогда про криптовалюты знали не так много людей)», - отмечается в материале.

Когда выяснилось, что майнингом занимался технический директор Qiwi, Солонин попросил его вернуть криптовалюту, однако мужчина отказался и ушел из компании. Поскольку ущерба от действий майнера не было, ему не смогли предъявить претензии.

Издание отмечает, что в 2011 году 500 тысяч биткоинов стоили около 5 миллионов долларов, в январе этого года — уже 6,5 миллиардов долларов.

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