РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июл. Жители городского округа Люберцы на встрече с главой муниципалитета Владимиром Ружицким подняли вопрос о продлении маршрута автобуса №373, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Глава в среду провел традиционную встречу с жителями, которая прошла в гимназии №20. В рамках мероприятия граждане попросили главу продлить маршрут движения автобуса №373 на улицу Электрификации на три километра.

«Мы проработаем этот вопрос. Спасибо вам за обращение», – сказал Ружицкий.