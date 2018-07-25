РИАМО - 25 июл. Московская областная дума предлагает увеличить перечень услуг, предоставляемых гражданам в многофункциональных центрах (МФЦ), говорится в сообщении на официальном сайте регионального парламента.

«Московская областная дума подготовила поправки в региональный закон «Об образовании и деятельности органов записи актов гражданского состояния Московской области». Так, предлагается наделить МФЦ региона полномочиями по регистрации рождения и смерти», - говорится в сообщении.

В пояснительной записке к проекту закона уточняется, что исключения составят случаи, при которых государственная регистрация рождения производится одновременно с государственной регистрацией установления отцовства. При этом возможность оформить в ЗАГСе свидетельство о рождении или смерти сохранится.

Парламент Московской области планирует рассмотреть соответствующие изменения в законе на внеочередном заседании. Авторы законопроекта уверены, что эти изменения повысят качество предоставления услуг для жителей региона.

МФЦ открываются в Московской области с 2013 года, сейчас они есть в каждом муниципальном образовании региона. На сегодняшний день центры оказывают около 300 государственных, региональных и муниципальных услуг – как для физических лиц, так и для малого и среднего бизнеса.