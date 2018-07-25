РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июл. В городском округе Люберцы до 1 августа текущего года власти полностью обновят парк автобусов общественного транспорта, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Глава в среду провел традиционную встречу с жителями, которая прошла в гимназии №20.

«До 1 августа (2018 года – ред.) мы полностью обновим парк автобусов общественного транспорта. Не останется ни одного автобуса старше 5-7 лет», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что в городском округе работает всего 89 маршрутов – это 40 единиц транспорта.

«Сейчас губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу обновить парк полностью. Чтобы автобусы не были старше 5-7 лет в зависимости от класса транспорта», – добавил Ружицкий.