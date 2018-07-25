РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. В подмосковном Подольске выясняют причины пожара в одном из домов на улице Чехова, в результате которого погибла пожилая женщина, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Сообщение о возгорании в (многоквартирном – ред.) доме №8А по улице Чехова поступило на центральный пункт пожарной связи Подольского пожарно-спасательного гарнизона 18 июля в 18:45. В ходе тушения пожара был обнаружен труп женщины, 1966 года рождения. В результате пожара (в одной из квартир – ред.) обгорел диван и ковер. Причины пожара устанавливаются», – говорится в сообщении.

Жителей округа просят быть осторожнее при обращении с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности.

«Проверяйте состояние электропроводки, исправность электрических и отопительных приборов, не курите в постели. Перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование выключено. Не допускайте детской шалости с огнем и разъясняйте детям правила пожарной безопасности», – заключается в материале.