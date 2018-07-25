РИАМО – 25 июл. Российская группа Distemper сообщила об отмене своего выступления на музыкальном фестивале «Нашествие», передает Газета.ru.

«В знак солидарности с панк-группами и по собственным убеждениям мы решили отказаться от участия в фестивале «Нашествие – 2018»», — говорится в сообщении группы в Facebook.

Музыканты добавили, что в их творчестве «нет места ненависти и предрассудкам».

Ранее от выступления на фестивале отказалась певица Монеточка, а коллективы «Порнофильмы», «Йорш» и «Элизиум» заявили, что не будут участвовать в фестивале из пацифистских соображений.

Рок-фестиваль «Нашествие-2018» пройдет с 3 по 5 августа в Большом Завидове Тверской области. Всего в лайн-апе заявлено около 150 групп.