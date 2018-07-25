РИАМО - 25 июл. Режиссер Федор Бондарчук и оператор Владислав Опельянц начали съемки продолжения фильма «Притяжение», выход фильма в прокат планируется на конец 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Национальной Медиа Группы.

«В Москве стартовали съемки долгожданного продолжения фантастического блокбастера Федора Бондарчука «Притяжение 2», совместного производства кинокомпаний Art Pictures Studio, «Водород», телеканала «Россия 1» и Национальной Медиа Группы. Продюсерами картины вновь выступят Федор Бондарчук, Дмитрий Рудовский, Михаил Врубель, Александр Андрющенко и Антон Златопольский», – отмечается в сообщении.

В продолжении «Притяжения» зрителей ждут новые зрелищные экшн-сцены, поражающая воображение компьютерная графика и непредсказуемые сюжетные повороты.

«После падения инопланетного корабля прошло три года. Катастрофа перевернула жизнь девушки из Чертанова и навсегда изменила наше представление о вселенной. Кажется, что это было самым большим испытанием для всех нас. Но человечество еще не знает, что очень скоро ему предстоит пережить новую встречу…», – добавляется в материале.

Первую часть картины в кинотеатрах посмотрели более 4 миллионов зрителей, общие кассовые сборы превысили 1 миллиард рублей по России и СНГ. «Притяжение» также стало одним из лидеров по просмотрам в российских онлайн-кинотеатрах в 2017 году.

Первый в современной истории российский фильм о вторжении инопланетян высоко оценили и зарубежные зрители: «Притяжение» получило международный прокат в более чем 80 странах мира.

Выход фильма «Притяжение 2» в прокат в России намечен на 26 декабря 2019 года.