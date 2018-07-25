РИАМО – 25 июл. Глава подмосковной Балашихи Сергей Юров поручил профильным службам администрации города составить план реконструкции общественных территорий в микрорайонах горокруга, сообщил сам глава во время оперативного совещания в администрации.

«Мы задали высокий формат по благоустройству общественных территорий в центральном городском парке «Пехорка», но наша задача с учетом большой территории города, с учетом того, что жители хотят, чтобы подобные благоустроенные зоны отдыха появились в каждом микрорайоне, определить те территории, которые будем благоустраивать в последующие годы. Необходимо провести встречи с жителями, подготовить предложения и проработать план реконструкции общественных территорий в микрорайонах города», – сказал Юров.

Он добавил, что особое внимание нужно уделить микрорайонам Южный, Новое Измайлово, Алексеевская роща и другим. Юров отметил, что в 2018 году начнутся работы по благоустройству Пестовского парка в микрорайоне Железнодорожный, а также зоны отдыха на территории озера в микрорайоне Заря и в центре микрорайона Северный.

Ранее парк «Пехорка» в Балашихе был признан лучшим парком Подмосковья по итогам смотра-конкурса «Парки Подмосковья». Двадцать второго июля во время фестиваля парков в Домодедове губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил главе Балашихи диплом за «Лучший парк культуры и отдыха Московской области» и денежную премию в размере 14 миллионов рублей.