РИАМО - 25 июл. В подмосковном Жуковском индивидуальный предприниматель торговал алкогольной продукцией, не имея соответствующей лицензии, его привлекли к административной ответственности, а продукцию конфисковали, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Прокуратура города Жуковский проверила соблюдение действующего законодательства при реализации алкогольной продукции на поднадзорной территории. В ходе проверочных мероприятий выявлены нарушения закона в деятельности индивидуального предпринимателя, который осуществлял розничную продажу алкоголя в отсутствие лицензии.

«Прокуратура города возбудила в отношении предпринимателя административное дело по части 2 статьи 14.17.1 КоАП РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции). Рассмотрев административный материал, Арбитражный суд Московской области привлек коммерсанта к административной ответственности с конфискацией алкогольной продукции», - отмечается в сообщении.