РИАМО - 25 июл. В Ленинском районе построят универсальный торговый комплекс, в котором планируют создать порядка 250 рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на строительство многофункционального торгового комплекса «Ермолино» в Ленинском районе Московской области», – сообщил министр стройкомплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

Реализация проекта осуществляется в несколько этапов. В рамках 1-го и 2-го этапов строительства построено по 5 корпусов торгового центра, в рамках 3-го этапа возведено еще 3 корпуса. 4-й этап предусматривает строительство продовольственного рынка по адресу: Московская область, Ленинский район, городское поселение Видное, в районе 26 километра автодороги М-4 «Дон», южнее деревни Ермолино.

Общая площадь комплекса объектов – около 16 тысяч квадратных метров. Площадь застройки – 16,5 тысяч квадратных метров. Завершение строительства планируется в 2019 году. Застройщиком является общество с ограниченной возможностью «Ермолино 8». Примерный объем инвестиций в реализацию всего проекта оценивается в 450 миллионов рублей. С открытием всех объектов многофункционального комплекса в Ленинском районе будет создано 250 новых рабочих мест.