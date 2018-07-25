РИАМО - 25 июл. В Московском зоопарке в дни чемпионата мира по футболу иностранные посетители чаще всего наблюдали за бурой медведицей Розой, сообщила в среду директор зоопарка Светлана Акулова.

«Иностранцам очень нравилась наш бурый медведь Роза. Потому что у нее есть такой ручеек, куда мы запускаем живую рыбу, и она несмотря на то, что такая возрастная, активно ловит эту рыбу. Особенно нравилось иностранцам, которые считают, что у нас ходят бурые медведи», - сказала Акулова в эфире телеканала «Москва 24».

По ее словам, также популярностью у иностранных посетителей зоопарка пользовался степной орел по кличке Игорь Акинфеев.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Победителем турнира стала сборная Франции. Всего столицу в дни чемпионата посетили порядка 4,5 миллионов туристов.