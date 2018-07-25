РИАМО (СОЛНЕЧНОГОРСК) - 25 июл. Строительство въездной группы на Пятницком шоссе в Солнечногорске будет завершено 15 августа, сообщил руководитель администрации муниципалитета Алексей Баутин на своей странице в Facebook.

«Въездная группа на Пятницком шоссе строится в рамках областной программы «Благоустройство въездных групп». Срок сдачи объекта – 15 августа. В целом, работой я доволен», – написал Баутин.

Также он добавил, что подрядчик – ООО «НОРЭНС Групп» – уже сделал обзорную площадку с малыми архитектурными формами и освещением.

По данным Солнечногорского информагентства, остается проложить дорогу, установить стелу с названием города и привести территорию в надлежащий вид.