Как заключить договор с риелтором: основные ошибки и способы их избежать

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Юрист в сфере недвижимости Павел Максименко назвал топ-6 уловок недобросовестных риелторов и рассказал, как их избежать.

1. Неточные формулировки

Избегайте в договоре расплывчатых формулировок вроде: «Исполнитель обязуется оказать услуги по сопровождению покупки помещения».

«Такая постановка вопроса опасна для кошелька потенциального покупателя, поскольку нигде не прописывается, что конкретно делает риелтор, какие услуги он оказывает и за что в итоге нужно платить», - говорит эксперт. Тем самым недобросовестный риелтор получает возможность брать за услуги дополнительную плату. Например, за проверку документов на «юридическую чистоту», за получение выписки из ЕГРН, за персональный подбор помещения и пр.

Тщательно изучите все пункты договора перед его подписанием, предложите изменить не понравившиеся вам пункты, внести уточнения в договор с указанием конкретного перечня услуг, желательно прописать все отдельным документом и заверить его. Лучше всего для этого подойдет составление протокола разногласий к договору: в нем фиксируются все изменения, после чего данный документ и договор подписываются обеими сторонами, советует юрист.

2. Условие о том, что заказчик не вправе заключать договоры с иными риелторами.

За нарушение данного условия обычно устанавливается неустойка. Однако такие положения являются незаконными. «Вы абсолютно свободны в выборе услуг и вправе заключать неограниченное количество договоров с любыми организациями», - отмечает юрист.

3. Поиск по «закрытой» базе данных

Очень часто от риелторов можно услышать предложение поиска объектов недвижимости в «закрытой» базе данных за дополнительную плату. Более того, многие риелторы стараются заманить покупателей скидками и «спецпредложениями» на такую услугу, а также красивыми примерами из практики их клиентов.

«Никакой закрытой базы данных нет. Это откровенный обман со стороны риэлторов, которые хотят легких денег. Рекомендую сразу отказываться от услуг подобных риэлторов, это однозначный показатель непрофессионализма в их работе», - говорит эксперт.

4. Формальное занижение стоимости объекта недвижимости

Под предлогом уменьшения налогооблагаемой базы риелторы иногда предлагают указать в договоре цену меньше той, которую вы на самом деле платите продавцу. Такая схема является очень рискованной: если сделку купли-продажи оспорят, то вы сможете вернуть только ту сумму, которая была прописана в договоре. Чтобы избежать этого, требуйте указания действительной и полной стоимости объекта недвижимости.

5. Сговор риелтора с продавцом о завышении цены.

Происходит следующая ситуация: риелтор, зная цену, за которую собственник готов продать свою недвижимость, договаривается с ним о завышении цены, которая объявляется покупателю. В итоге после успешной сделки риэлтор кладет разницу себе в карман. Чтобы не переплачивать таким образом, договаривайтесь о личной встрече с продавцом, тет-а-тет проведите с ним переговоры о цене, обсудите все интересующие вас нюансы.

6. Недействительность сделки.

Сделка купли-продажи может быть признана недействительной, если выясняется, что продавец является психически нездоровым, либо в день совершения сделки находился в состоянии алкогольного опьянения, либо является недееспособным. В подтверждение этому он может представить соответствующий документ из медучреждения. В данном случае вернуть деньги может быть проблематично. Подобные схемы зачастую осуществляются с участием риелтора.

Чтобы обезопасить себя, при заключении сделки требуйте от продавца справку из психоневрологического диспансера (ПНД), воспользуйтесь услугами нотариуса для подтверждения дееспособности продавца, а для перестраховки можно пригласить на сделку медицинского специалиста, который даст заключение о состоянии его психического здоровья.

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