РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. В подмосковном Подольске активисты самостоятельно реконструировали площадку для выгула и дрессировки собак, сделали калитку, установили на ней снаряд, сообщила «РИАМО в Подольске» одна из активисток Валентина Рэйн

«Мы пытались добиться от администрации города реконструкции единственной площадки для дрессировки и выгула собак. Той, что находится за парком Талалихина ближе к плотине. К сожалению, не получилось. Поэтому около 10 владельцев собак собрались весной 2018 года и своими силами сделали реконструкцию. Мы восстановили отсутствующую калитку, разобрали бурьян и мусорную свалку на площадке и даже сделали снаряд для дрессировки, продолжаем ее благоустраивать. Вот только жаль, что освещения здесь нет и вечерами приходится гулять в темноте», – сказала Рэйн.

По ее словам, владельцы не хотят нарушать закон о выгуле собак, поэтому им очень нужна территория, где можно просто погулять и поиграть с питомцами, дрессировать их.

В субботу с 12:00 до 14:00 там проходят занятия по общему курсу дрессировки (ОКД), в воскресенье – по защитно-караульной службе (ЗКС).