РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 июл. В Подольске разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на парковке поселка Быково, сообщила «РИАМО в Подольске» пострадавшая.

Инцидент произошел в ночь на среду на парковке поселка Быково.

«Я поставила свою машину (белую Mitsubishi – ред.) между домами №№4 и 3 на Московской улице. Сегодня (25 июля - ред.) увидела повреждения на переднем бампере», – сказала хозяйка автомобиля.

Она отметила, что разыскивает свидетелей случившегося ДТП.

«Всех, кто что-либо видел, прошу сообщить информацию мне по телефону: 8(926)355-52-52», – добавила пострадавшая.