РИАМО - 25 июл. Игрок регбийного клуба «ВВА-Подмосковье» Николай Горошилов стал очевидцем аварии в Московской области, после чего поспешил на помощь жертвам происшествия, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

По словам Горошилова, он ехал на тренировку в районе 39-го километра Щелковского шоссе, когда перед ним машина, двигавшаяся в соседнем ряду, внезапно съехала в кювет и врезалась в дерево. Горошилов остановился помочь. Мужчина-водитель сам смог выйти из машины, а женщина на пассажирском сидении оказалась заблокированной внутри.

«Машина задымилась. Вероятно, начала гореть проводка. Чтобы помочь женщине выбраться, мне пришлось выбить стекло и отогнуть дверь», - сказал Горошилов.

Горошилов совместно с другими неравнодушными водителями помог женщине выбраться и отправил обоих пассажиров покореженной машины в больницу. Предполагается, что водитель уснул за рулем или почувствовал себя плохо.

«Кто угодно мог оказаться на месте Николая. Подмосковный регбист быстро сориентировался и принял единственно правильное решение – прийти на помощь. Николай не только успешный спортсмен, но и настоящий человек, готовый в любой момент помочь ближнему», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Терюшков также добавил, что о поступке Горошилова стало известно только благодаря его коллегам-регбистам. Сам Николай из-за скромности хотел оставить историю в тайне.

Николай Горошилов играет в команде «ВВА-Подмосковье» на позиции защитника. Клуб основан в 1967 году, за это время его команда 9 раз становилась чемпионом СССР и 8 раз чемпионом России.