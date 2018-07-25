РИАМО - 25 июл. В Московском зоопарке планируют открыть центр реабилитации змей, сообщила в среду директор зоопарка Светлана Акулова.

«Любые животные требует особого внимания. И если исчезнет тот или иной вид, то соответственно возникнет пробел, мы следим, чтобы такого пробела не возникало, в том числе и среди змей. Мы сейчас строим научный центр. Москвичи смогут туда приезжать, смотреть, как вылупляются детеныши», - сказала Акулова.

По ее словам, в Московском зоопарке насчитывается большое количество видов змей.

«У нас змей большое количество, одна из уникальнейших и больших экспозиций змей, в том числе ядовитых», - добавила Акулова.