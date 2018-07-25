РИАМО - 25 июл. Комитет по ценам и тарифам Московской области разъяснил порядок оплаты стоимости хранения и перемещения задержанного транспортного средства, оплата взимается за каждые полные сутки, прошедшие с момента его выгрузки на спецстоянке по окончании перемещения до момента возврата транспортного средства, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как пояснила председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Наталья Ушакова, в Подмосковье сделаны существенные шаги навстречу водителям. С 2018 года оплату за услуги эвакуации и хранения можно производить в течение 30 календарных дней со дня перемещения задержанного транспортного средства на специализированную стоянку и при наличии необходимых документов отсутствие оплаты в указанный период не является основанием для удержания транспортного средства на спецстоянке.

«Водителю не надо оплачивать неполные сутки за хранение задержанного транспортного средства. При этом стоимость полных суток хранения стала значительно ниже, если бы их пришлось оплачивать по тарифам 2017 года, когда действовала почасовая оплата», - отметила Ушакова.

Возврат задержанного транспортного средства осуществляется незамедлительно после устранения причины его задержания, а также при предъявлении уполномоченному представителю хозяйствующего субъекта следующих документов: документа, подтверждающего право владения транспортным средством, либо документов, необходимых для управления данным транспортным средством; документа, подтверждающего полномочия представителя владельца транспортного средства на получение данного транспортного средства; решение (в письменной форме) должностного лица, уполномоченного осуществлять задержание транспортного средства, о возврате задержанного транспортного средства, помещенного на спецстоянку.

Таким образом, если владелец, представитель владельца или лицо, имеющее при себе документы, необходимые для управления транспортным средством, обратился на спецстоянку за возвратом автомобиля в первые сутки хранения, предъявив уполномоченному представителю хозяйствующего субъекта вышеуказанные документы, то оплачивать за хранение автомобиля ему не придется, так как оплата производится за полные сутки хранения.

В случае хранения автомобиля несколько суток оплата производится за каждые полные сутки с момента его выгрузки на спецстоянке по окончании перемещения до момента возврата транспортного средства. Например, если автомобиль хранился на спецстоянке двое и неполные третьи сутки, то оплата производится за двое суток.

Услуги за перемещение транспортного средства на спецстоянку оплачиваются по соответствующим тарифам, причем оплату как за перемещение, так и за хранение можно произвести в течение 30 суток.

Тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных средств утверждены соответствующим распоряжением комитета и по сравнению с 2017 годом существенно снижены: в зависимости от категории транспортного средства снижение составляет от 6% до 49,5%. Например, легковой автомобиль находился на спецстоянке двое полных суток и двадцать часов с момента его выгрузки. За хранение автомобиля водитель заплатит 2788 рублей (1394 рубля в сутки). В ценах 2017 года стоимость хранения составила бы 6,8 тысячи рублей (100 рублей в час.).

Данные тарифы действуют на территории всего Подмосковья.