РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. В подмосковном Подольске городская прокуратура провела проверку, в ходе которой изъяли более 2 тонн рыбы с истекшим сроком годности, сообщила «РИАМО в Подольске» старший помощник подольского городского прокурора Светлана Давлетшина.

Подольская городская прокуратура по поручению прокуратуры Подмосковья провела проверку в сфере охраны и добычи водных биологических ресурсов. В ней приняли участие специалисты Раменского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям и Подольского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области. В Подольске проверили ИП Кадиева В.К., ООО «Пеккони» и ООО «Рыбсервис», занимающихся ввозом, фасовкой и реализацией рыбы и рыбопродуктов.

«В ходе проверки ИП Кадиева В.К. установлено, что индивидуальный предприниматель осуществлял переработку рыбной продукции и рыбопродуктов с нарушением технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции». В холодильных камерах для хранения сырья выявлена пищевая рыбная продукция без полной и достоверной маркировки. Всего забраковано продукции без маркировки 2 тонны 22 килограмма», – сказала Давлетшина.

В ходе проверки выяснилось, что ИП Кадиев перерабатывал просроченную рыбу. В связи с этим выдано предписание об изъятии указанной продукции. По результатам проверки городской прокуратурой в отношении предпринимателя возбуждены дела об административном правонарушении по признакам, предусмотренным статьями «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов» и «Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов». Кроме того, предпринимателю вынесли представление об устранении нарушений законодательства.

Аналогичные нарушения прокуратура выявила при проведении проверки ООО «Рыбсервис» и ООО «Пеккони», там также изъяли продукцию. По результатам проверки городской прокуратурой в отношении должностных лиц ООО «Рыбсервис» и ООО «Пеккони» возбуждены дела об административном правонарушении и вынесены представления об устранении нарушений законодательства.