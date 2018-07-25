РИАМО - 25 июл. Участок 9-го проспекта Новогиреева в Москве со среды стал односторонним, говорится в сообщении пресс-службы государственного казенного учреждения Москвы «Центр организации дорожного движения» правительства Москвы.

«С 25 июля одностороннее движение введено на участке 9-го проспекта Новогиреева от Зеленого проспекта в сторону улицы Металлургов. Благодаря изменению организации дорожного движения будет организовано 27 дополнительных парковочных мест для жителей», - говорится в сообщении.

Центр организации дорожного движения правительства Москвы просит автомобилистов следовать указаниям дорожных знаков и быть предельно внимательными.