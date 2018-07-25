РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июл. Заведующая детским садом «Ласточка» городского округа Люберцы опровергла ранее озвученную жителями информацию о том, что в ее образовательном учреждении воспитатели замучили котят, сообщила «РИАМО в Люберцах» сама руководитель Юлия Эльцер.

Жители подмосковных Люберец 16 июля пришли на личный прием к главе муниципалитета Владимиру Ружицкому и попросили его проверить факт, что в частном детском саду «Ласточка» на Октябрьском проспекте воспитатели якобы замучили котят. По их сведениям, животных держали в мешке на территории (детского сада – ред.), котята кричали, все слышали вокруг. Глава поручил проверить эту информацию начальнику управления образования городского округа Виктории Бунтиной.

«Представленная и размещенная в Интернете информация является недостоверной, порочит деловую репутацию как нашего учреждения, так и образовательной системы городского округа Люберцы», – сказала Эльцер.

Она пояснила, что 16 июня городской станцией дезинфекции на основании заявки ЖЭУ-2 был осуществлен выезд в подвал дома №141 на Октябрьском проспекте с целью проведения профилактических мероприятий. При обследовании подвала до проведения дезинфекции санитарным врачом ФГУП «Центр дезинфекции Люберецкого района» в присутствии техника-смотрителя ЖЭУ-2 были обнаружены трупы котят и голубей.

«Подвал принадлежит жителям дома на праве общего имущества и обслуживается управляющей компанией – ОАО «ЛГЖТ». Сотрудники детского сада «Ласточка» доступа в данный подвал не имеют, никогда туда не заходили. Ответы начальника ЖЭУ -2 и Центра дезинфекции прилагаю», – подчеркнула Эльцер.