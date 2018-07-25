РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 июл. Согласно плану, завершение строительных работ на корпусах жилого дома №15 на улице Пионерской в Королеве запланировано на конец текущего года, сообщила представитель компании застройщика «Русинвест».

В среду в администрации Королева состоялось совещание, посвященное вопросам строительства в городе. Перед руководителем администрации Королева Юрием Копциком о ходе работ в корпусах жилого дома №15 на улице Пионерской отчитались представители компании застройщика «Русинвест».

«Мы стремимся к тому, чтобы завершить работы к концу 2018 года. Сейчас появились новые нормативные требования по наружным сетям, охранным зонам этих сетей, подготовка документов займет определенное время», – сказала представитель компании застройщика.

Дома на Пионерской улице застройщик должен был сдать в конце 2016 года. Дольщики обратились в администрацию города с просьбой проконтролировать строительство.