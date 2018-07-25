РИАМО – 25 июл. В среду в рамках механизма «Мобильный избиратель» стартовал прием заявлений о голосовании по месту нахождения в единый день голосования 9 сентября, за утро первого дня такие заявления подали 500 избирателей, сообщает РИА Новости.

«С сегодняшнего дня начинается прием заявлений от избирателей, планирующих проголосовать по месту нахождения. На начало нашего заседания было подано 500 заявлений уже. Процесс идет уже активнее, чем это было в 2017 году, когда мы в первые дни практически не имели заявлений», — сказал замглавы ЦИК России Николай Булаев.

Он напомнил, что подать такие заявления можно уже в территориальных избиркомах, многофункциональных центрах, через портал госуслуг, ближе ко дню голосования станет возможно подавать заявления в участковых комиссиях.

Глава Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК России Михаил Попов проинформировал, что механизм подачи заявлений в электронном виде функционирует в штатном режиме, сбоев нет, при этом половину заявлений избиратели подали через МФЦ.

По словам Булаева, система «Мобильный избиратель» будет функционировать во всех регионах, где пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы по семи одномандатным округам.

«А на выборах в органы госвласти действует во всех регионах, кроме Тюменской области, где не успели принять (нормативные документы – ред.) в связи с достаточно быстрыми темпами развития событий: губернатор ушел — стал министром, новые выборы назначили, и они уже не смогли принять соответствующего нормативного акта в регионе», — сказал он.

Булаев также напомнил, что в Москве на выборах мэра срок приема аналогичных заявлений через МФЦ был продлен по предложению Мосгоризбиркома до 7 сентября включительно.