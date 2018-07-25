РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 июл. Хвоя высохла более чем у 70 сосен, высаженных в микрорайоне Павшинская пойма Красногорска в 2017 году, сообщила руководитель рабочей группы при администрации муниципалитета по обращениям жителей в соцсетях Елена Прочаковская.

Жители микрорайона Павшинская пойма обратились к главе горокруга Радию Хабирову в комментариях на странице в соцсети «ВКонтакте» с просьбой обратить внимание на состояние посаженных в прошлом году деревьев.

«Сотрудники МБУ «КГС» обследовали все сосны, высаженные в Павшинской пойме, составили акт. В результате осмотра было установлено, что во всем микрорайоне (на набережной, на Ильинском и Красногорском бульварах) засохло 71 дерево, при этом высохла хвоя, сами ветки на многих деревьях живые», – написала Прочаковская.

Она отметила, что по мнению специалистов из питомника, в котором выращены эти деревья, вырубать сосны пока не стоит.

«Сейчас состояние деревьев в Павшинской пойме в центре особого внимания. В любом случае, если какие-либо деревья не восстановятся, осенью будет компенсационная высадка», – написала Прочаковская.